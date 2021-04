Tyson Fury : "après Joshua, je vais mettre une raclée à Ngannou"

Tyson Fury a accepté le défi du champion UFC Francis Ngannou pour un combat de boxe. Bientôt un combat de Titans ?

par Greg Godefroy

C'est un combat qui risque de faire beaucoup parler . Alors que Francis Ngannou, champion UFC, clame partout où il peut qu'il veut affronter Tyson Fury dans un combat de boxe, le Gipsy King a accepté le défi .

Mike Tyson, après avoir écrasé Joshua, je mettrai une raclée à ce type là également . Francis Ngannou, c’est une tâche facile .

Francis Ngannou a alors tout de suite répondu sur ses réseaux avec une photo de Fury ensanglanté lors de son combat face au suédois Otto Wallin en septembre 2019 .

Si ce type t’as fait ça, que vais - je te faire selon toi ?

Avant cet hypothétique combat, Tyson Fury devra déja affronter Anthony Joshua pour l'unification des titres IBF, WBA, WBO et WBC . Un combat qui devrait même rapidement être officialisé et se tenir le 24 juillet en Arabie Saoudite . Et il faudra aussi que l'UFC accepte, les droits exclusifs de Ngannou lui appartenant .

En tout cas, nous, on a hâte !