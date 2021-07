Blueface gagne son premier combat de boxe... et frappe un spectateur

Blueface est passé de la joie à la haine en quelques secondes seulement lors de son premier combat de Boxe.

par Team Mouv'

C'était son premier combat de boxe . Annoncé il y a quelques semaines, le rappeur Blueface a affronté la star de TikTok, Kane Trujillo, aussi connu sous le pseudonyme de Neumane lors de la Bare Knuckle Fighting Championship . Il s'agissait d'un combat sous forme d’exhibition, à l'image de ce qu'on a pu voir avec Logan Paul ces dernières années .

Blueface vainqueur s'en prend à un fan

Après avoir remporté son match après une belle prestation sur le ring, le rappeur s'est emporté contre un fan, un peu trop oppressant . Quand il l'a rejoint sur le ring, Blueface l'a rapidement envoyé dans les cordes en tentant de le frapper plusieurs fois .

L'incident a d'ailleurs été filmé et la sécurité a dû intervenir pour évacuer le fan et calmer l'interprète de Find the Beat . Pour l'instant, on ne sait pas précisément ce qu'il s'est passé pour que Blueface dérape si rapidement, la scène est à découvrir ci - dessous .