Roland-Garros : Djokovic explique pourquoi il a offert sa raquette à un jeune fan

Quel exploit de Novak Djokovic ce dimanche en finale de Roland Garros . Mené deux sets à rien, le Serbe est revenu dans la troisième manche pour finalement l'emporter 6 - 7, 2 - 6, 6 - 3, 6 - 2, 6 - 4 sur le Grec Stefanos Tsitsipas. Avec cette victoire, sa 19ème en Grand Chelem, Djoko devient le premier jour de l'air Open à remporter au moins deux fois tous les tournois du Grand Chelem .

Au - delà de ses chiffres qui placent Djokovic comme l'un des plus grands tennisman de l'Histoire, le numéro un mondial a aussi offert l'une des images les plus mignonnes du tournoi . Après le match, il s'est dirigé vers un jeune supporter pour lui offrir sa raquette victorieuse. Un geste qui a rendu fou le garçon qui a complètement craqué sous l'émotion en sautant de joie .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux . Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire.

En conférence de presse, Djokovic a expliqué les raisons de son geste :

Je ne le connais pas, il était dans mes oreilles tout le match, encore plus quand j'étais mené deux sets à zéro, a confié Djokovic . Il m'encourageait, il me donnait même des conseils tactiques . Il disait : tiens ton service, fais une première facile et ensuite dicte le jeu, va sur son revers . Il me coachait . J'ai trouvé ça très mignon et très sympa, c'était la meilleure personne à qui donner ma raquette .