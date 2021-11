Regarde le Snipes Battle Of The Year International 2021 en direct !

Regarde en exclusiité sur Mouv' et en direct le Snipes Battle Of The Year International 2021, le plus grand Battle de Breaking par équipes du monde, en direct du Zénith Sud de Montpellier.

par Team Mouv'

Mouv' te fait vivre en direct et en exclu le Snipes Battle Of The Year International 2021 . Cette nouvelle édition spéciale réunit les 8 meilleurs crews internationaux qui se retrouveront exceptionnellement tous en Battle à l’issue de leurs shows chorégraphiques . Corée, Japon, France, USA, Pays bas, Belgique et Venezuela participent à cette édition historique .

Le "Battle of the Year" est un battle unique qui met en avant le travail des crews avec la mise en place de de qualifications sur la base des chorégraphies préparées . Les breakeurs doivent proposer une mise en scène, des costumes, des musiques et le jury classe les meilleurs shows et qualifie les 6 équipes pour les battles. Les meilleurs crews s'affrontent donc en 2 temps et offrent à la danse hip hop des moments mémorables . Wanted Possee, les Pockémon, les Vagabonds, Fantastik Armada, Phase T, Melting Force, Last Squad . . . se sont illustrés lors de cet affrontement exceptionnel .

Réalisation : Festivisuel