Regarde le battle Nothing2Looz 2021 en direct !

Suis le battle Nothing2Looz 2021 en vidéo et en direct pour cette édition exceptionnelle qui fait la part belle aux légendes françaises de la danse hip-hop

par Team Mouv'

Année exceptionnelle, événement exceptionnel ! ! Retrouve les personnalités du milieu qui s’affronteront lors du fameux Batlle ALL - STYLES dans un concept toujours plus novateur . Le kids Battle verra s’affronter les plus grands prodiges français de moins de 14 ans dans la catégorie BREAKDANCE .

Les disciplines représentées : Breakdance – Popping – Locking – Hip - Hop – House Dance Les quatre équipes s’affronteront dans un Battle exceptionnel et devront s’adapter aux DJs qui joueront des sets variés, permettant ainsi à tous les danseurs de pouvoir s’exprimer librement .

Réalisation : Kapta / Instagram : @kaptaprod

Plus d'infos sur Nothing2Looz : ici.