Regarde la finale du Red Bull BC One Cypher France 2021 en direct !

Cette année, la finale du prestigieux Red Bull BC One Cypher France se tient à Lyon les 29 et 30 mai. Mouv' t'offre la possibilité de suivre cet événement en direct vidéo.

par Team Mouv'

COVID ou pas, nos B - Boys et B - Girls restent focus sur l'objectif : décrocher une place en finale internationale du Red Bull BC One et, pourquoi pas, le remporter . Mais pour ça, la règle est la même dans 25 pays : les danseurs doivent gagner dans leurs finales nationales.

Les finales françaises ( B - Boys et B - Girls ) se tiendront les 29 et 30 mai 2021 au H7 à Lyon et Mouv' te propose de suivre les deux finales depuis chez toi le dimanche 30 mai .

Si certains participants ont déjà un parcours accompli, ce Cypher France est aussi l’occasion de découvrir les nouveaux talents du breakdance français . Au bout du suspense, la meilleure B - Girl et le meilleur B - Boy représenteront la France lors de la finale internationale qui se déroulera en Pologne en novembre .

PROGRAMME

Red Bull BC One Cypher France B - Boys

Qualifications : Samedi 29 mai

Finale : Dimanche 30 mai

Red Bull BC One Cypher France B - Girls

Qualification : Samedi 29 mai

Finale : Dimanche 30 mai

Si vous voulez voir ce que ça donne :

Et si vous voulez apprende Le Pas signature de B - Boy Junior, qui a marqué le BC One, on est là pour vous aider :

