Regarde la Finale du Championnat de France de Breaking 2021 en direct !

Branche-toi dès 15h sur mouv.fr pour suivre en direct la Finale du Championnat de France de Breaking 2021 en direct !

par Team Mouv'

La Fédération Français de Danse organise le premier Championnat de France officiel de breaking au Grand Théâtre de Provence d’Aix - en - Provence.

Une soixantaine de B - Boys et B - Girls, sélectionnés lors des qualifications régionales, s’affrontent en battles un - contre - un durant cette grande finale nationale .

Au programme de la journée du samedi : 1/4 de finales, 1/2 finales et finales dans quatre catégories, B - Boys–16 ans , B - Boys + 16 ans, B - Girls –16 ans B - Girls + 16 ans .

DJ's : One Up et Help Speakers : Nasty et Maleek

Jury : Yaman, B - Girl Valentine, B - Girl Babyson , B - Boy Soso, B - Boy Naïm