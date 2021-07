Regarde en direct les Notorious Games avec du basket 3x3 et du Breakdance

Dimanche 11 juillet de 15h15 à 18h15, regarde en direct vidéo sur Mouv.fr, la deuxième journée des Notorious Games en partenariat avec Sport en France.

par Team Mouv'

Le meilleur du basket 3x3 et du breakdance, à l'occasion de cette dernière journée des Notorious Games à l'Aren'Ice de Cergy ! Mouv' te fait vivre en direct le tournoi de basket et la coupe de France de Breakdance, ce dimanche 11 juillet à partir de 15h et jusqu'à 18h15 .

Deux nouvelles disciplines olympiques

En partenariat avec les fédérations nationales de basket et de danse, et la fédération internationale de basket, l’Agglomération de Cergy - Pontoise organise le plus grand show jamais réalisé en France autour du basket 3×3 et du breakdance .

Première édition d’une manifestation sportive et musicale made in Cergy - Pontoise, les "Notorious Games" présentent les grandes stars du breakdance et du basket 3x3 : deux nouvelles disciplines olympiques !

L'événement est à suivre en direct ci - dessous :

Au programme

15h20 : 1/4 Finale Bboy

15h40 : 1/2 Finale Bboy

16h : 1/2 Finale I Basket 3x3

16h25 : 1/2 Finale II Basket 3x3

16h50 : Animation : Skills Challenge

17h20 : Petites finales Bgirl & Bboy ( 3ème et 4ème place ) Finales Bgirl & Bboy

17h50 : Finale Basket 3x3

Infos pratiques

www . sportenfrance . com

TV orange canal 174 – Bouygues 192 – Free 190 – SFR 129