Rafael Nadal vous fait découvrir son yacht à 5 millions de dollars

Si vous ne saviez pas à quoi ressemble un yacht à 5 milions de dollars, Rafael Nadal vous fait visiter le sien.

par Greg Godefroy

On le savait humble et concentré sur son sport mais Rafael Nadal sait aussi se faire des petits plaisirs. Pour celui qui a gagné 13 Roland Garros et 20 tournois du Grand Chelem, la convalescence (il a clôturé sa saison début octobre suite à une blessure) a l'air de bien se passer.

Rafael Nadal en a même profité pour s'offrir un yacht à 5 millions de dollars pour faire le tour de son île, Majorque. Et le tour du propriétaire vous est offert par lui-même et... Nico Rosberg, champion du monde de F1 en 2016 et reconverti en youtubeur.

Pour les connaisseurs il s'agit d'un yacht 80 Sunreef Power Great White d’une taille de 23,95 m de long et de 12 m de large. Il peut accueillir 12 passagers et comprend quatre chambres, une terrasse, un garage pour jetskis, un immense salon et la cerise sur le gâteau : chaque pièce est équipée d’écrans géants pour regarder tous types de matchs à l’écran.

Pas mal.