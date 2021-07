PSG : le maillot extérieur pour la saison 2021/2022 dévoilé

Le nouveau look des maillots extérieurs parisiens se dévoile avec en bonus un nouveau slogan !

par Team Mouv'

Très attendue par les supporter, la présentation des maillots de la nouvelle saison est un grand événement, une surprise qu'on est obligé d'attendre et qui suscite beaucoup d'intérêt . Cette année, le Paris Saint - Germain et l'Olympique de Marseille ont été les premiers à avoir dévoilé leur maillot domicile en mai dernier .

Il a donc fallu un peu de patience aux parisiens pour découvrir le maillot extérieur ce mercredi 21 juillet . C'est à l'occasion du lancement de la nouvelle gamme intitulé Away 2021 - 2022, que les store du PSG ont pu présenter la fameuse collection !

Une nouvelle couleur et un nouveau slogan inédit

Véritable capitale culturelle et aussi de la mode, Paris ne doit pas décevoir en matière de style et a voulu se montrer innovant en proposant du rose sur leur maillot blanc accordé de noir en faisant une sorte mise à jour "maillot Hechter" avec la bande rouge au milieu et les liserés blancs .

Audacieuses et inédites, les pièces reprennent les thèmes classiques du Club – logo, bande médiane, fleur de lys

"Un hommage au Grand Paris symbolisé par des références à l'architecture postmoderne du début des années 70, aux numéros des départements d'île de France et l'utilisation de l'argot « Paname » qui embrasse Paris et sa banlieue" . . .

Malheureusement, tout comme le maillot domicile, celui - ci ne fait pas l’unanimité même si dans la globalité les internautes semblent satisfaits, surtout les supportrices qui le trouve très chic . En espérant qu'il n'est pas de nouvel appel au boycott lancé sur les réseaux par le CUP, le Collectif Ultras Paris mais comme la judicieusement rappeler un supporter et entrepreneur parisien, il s'agit maximiser les ventes et non les principes des supporter ultra !

Le PSG en a profité aussi pour mettre à jour son slogan longtemps utilisé "Ici c'est Paris" et de le remplacer par # ToujoursParis. Les stars parisiennes devraient le porter pour la première fois mercredi soir lors du match amical contre Augsbourg en attendant le coup d'envoi de la nouvelle saison le 8 août 2021 . . .