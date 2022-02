NFL : la légende Tom Brady annonce sa retraite

Après 22 saisons, Tom Brady, légende du football américain, a annoncé sur ses réseaux sa retraite sportive.

par Greg Godefroy

Après 22 saisons au plus haut niveau, Tom Brady, 44 ans, légende de la NFL, a annoncé sur ses réseaux sa retraite sportive.

"J'ai adoré ma carrière NFL, mais le temps est venu de concentrer mon temps et mon énergie sur d'autres choses qui nécessitent mon attention."

Et on ne peut pas dire qu'on n'était pas au courant. Samedi dernier déjà, la chaine américaine ESPN et un reporter de la NFL annonçaient déjà le retraite du quaterback.

Une annonce démentie par son entourage et lui-même, lundi dernier, où il disait dans son podcast "prendre le temps de la réflexion". Parce que Tom Brady voulait annoncer lui-même la fin de sa carrière il l'a donc fait hier sur ses réseaux. Et quelle carrière !

Recruté par les New England Patriots dans l’anonymat le plus total au 199ème rang de la Draft 2000, personne n’aurait misé sur lui. Et pourtant, à force de travail et d’abnégation, il devient titulaire au poste dès sa 2ème saison avec un 1er titre à la clé en 2002 avant de devenir le joueur le plus titré de son sport. Vainqueur de 7 SuperBowls dont 6 avec son équipe pendant 20 ans les New England Patriots et le dernier avec les Buccaneers de Tampa Bay l’année dernière, 7 SuperBowls c’est plus que n’importe quelle équipe. 5 fois MVP du SuperBowl, il est le quaterback de référence qui a enchainé toute sa carrière des records qui seront difficilement battables.

Merci le GOAT