NFL : fin de carrière pour la légende Tom Brady ?

Ce week end a été annoncée la retraite de la légende du football US Tom Brady. Une annonce qui n'est pas aussi claire qu'elle en a l'air.

par Greg Godefroy

Séisme dans le monde du football américain. Samedi, la chaine américaine ESPN et un reporter de la NFL ont annoncé la retraite de Tom Brady.

A 44 ans, celui-ci fait figure de légende du foot US avec 22 saisons au plus niveau et 7 SuperBowl remportés, 6 avec son équipe de toujours les New England Patriots ( 2002, 2004, 2005, 2015, 2017, 2019) et un avec les Buccaneers de Tampa Bay (2021), sa dernière équipe avec qui il vient d'être éliminé en demi-finales de Conférence contre les Los Angeles Rams. Tom Brady c'est aussi 5 titres de MVP du SuperBowl et 3 de saison régulière et le record du plus grands nombre de passes de touchdowns (624). Alors forcément, l'annonce de sa retraite fait l'effet d'une bombe.

Sauf que cette annonce serait en fait prématurée et rien n'est pour l'instant officiel. L'agence de presse AP relayait une information selon laquelle Brady n'aurait pas dit aux Buccaneers sa décision et son agent Don Yee n'a pas manqué de s'exprimer sur le sujet.

"Je comprends les spéculations au sujet du futur de Tom. Sans parler de la véracité ou non de ce qui est rapporté, Tom sera la seule personne à exprimer ses plans avec exactitude. Il connaît les réalités du football américain mieux que quiconque."

Un démenti également exprimé par le père de Tom Brady sur le site KRON4.

"C'est de la pure conjecture. Tommy n'a pas encore pris de décision définitive dans un sens ou dans un autre et celui qui prétend le contraire se trompe complètement."

Une confusion aussi grande que sa carrière.