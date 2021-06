NFL : Carl Nassib, premier joueur en activité de l'histoire à faire son coming-out

Carl Nassib, joueur des Las Vegas Raiders en NFL, a fait son coming-out dans une vidéo postée sur les réseaux.

par Greg Godefroy

Une prise de parole importante . Carl Nassib, joueur des Las Vegas Raiders en NFL, est devenu le premier joueur en activité de l'histoire du football américain, à révéler son homosexualité dans une vidéo postée sur les réseaux .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Je voulais simplement prendre un instant pour dire que je suis gay .

Carl Nassib, 28 ans, footballeur pro depuis 5 ans où il a déjà joué chez les Browns de Cleveland ou encore les Buccaneers de Tampa a signé en mars 2020 un contrat de 3 ans à 25 millions de dollars chez les Raiders de Las Vegas et il vient tout simplement de marquer l'histoire de son sport . Le visage souriant, il explique pourquoi c'était important pour lui de se libérer .

Cela faisait déjà un moment que je pensais à faire ceci mais je me sens enfin suffisamment à l’aise pour m’ôter ce poids des épaules . Je suis une personne plutôt attachée à sa vie privée donc j’espère que vous comprenez que je ne fais pas ça pour attirer l’attention . Je crois simplement que la représentation et la visibilité sont tellement importantes . D’ailleurs, j’espère qu’un jour les vidéos comme celle - ci et tout le processus de coming - out ne seront plus nécessaires__, mais d’ici là, je ferai de mon mieux pour développer une culture de tolérance et de compassion .

Plusieurs joueurs de NFL avaient fait leur coming out mais seulement une fois à la retraite même si en 2014, un joueur du championnat universitaire, Michael Sam, avait été sélectionné par les Rams, l'écurie NFL de Los Angeles, après avoir dévoilé son homosexualité . Mais il avait été libéré de son contrat après avoir joué quelques matchs de pré - saison et n'a jamais participé à des matchs de saison régulière en NFL .

Un geste en tout cas salué par son équipe des Raiders qui se dit "fière" de lui et le boss de la ligue, Roger Goodell, a aussi soutenu le joueur dans sa démarche .

La famille NFL est fière de Carl, qui a courageusement partagé sa vérité aujourd'hui .

Carl Nassib a aussi annoncé qu'il faisait un don de 100 000 dollars à l'association The Trevor Project, une ONG de prévention du suicide parmi les jeunes personnes issues de la communauté LGBTQ aux Etats - Unis .

Un petit pas pour l'Homme, un grand pas pour la Tolérance .