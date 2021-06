NFL : après son coming-out, le maillot de Carl Nassib devient premier des ventes

Après son coming out, le joueur de football américain Carl Nassib a le soutien des fans. Son maillot a été celui qui a été le plus vendu ces dernières 24 heures.

par Team Mouv'

Carl Nassib est devenu ce lundi le premier joueur en activité de l'histoire du football américainà révéler son homosexualité, et visiblement les fans n'ont aucun problème avec ça .

C'est dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux que l'ailier défensif des Raiders de Los Angeles a voulu partager son histoire . Habituellement très réservé, comme il le dit lui - même, Nassib espère éveiller les consciences et déconstruire les clichés qui entourent le sport professionnel . Un discours qui a visiblement séduit les fans du joueur, les supporters de son équipe et tous les amateurs de football américain . Depuis cette annonce, le maillot du joueur de 28 ans, floqué du numéro 94, a été le plus vendu ces deux derniers jours selon les informations de la plateforme Fanatics qui s'occupe de la gestion de la boutique de la NFL . Un mouvement de mobilisation à souligner et qui permettra de voir se multiplier les tuniques du joueur en tribunes .

Joe Biden apporte son soutien à Nassib

Dans un message publié sur Twitter ce mercredi, Joe Biden a tenu à saluer "le courage" de Carl Nassib mais aussi de la footballeuse japonaise Kumi Yokoyama qui a annoncé sa transidentité .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



"À Carl Nassib et Kumi Yokoyama - deux sportifs importants et inspirants qui ont fait leur coming out cette semaine : je suis fier de votre courage, a écrit Biden . Grâce à vous, un nombre innombrable d'enfants partout dans le monde se voit différemment aujourd'hui ." Le président américain a utilisé le compte officiel du président des États - Unis, où figure en bandeau l'inscription "Joyeux mois des fiertés" .