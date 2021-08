Netflix annonce un documentaire exclusif sur Schumacher

Bonne nouvelle pour les fans de compétition automobile, Netflix vient d'annoncer un reportage sur la légende de la F1, Michael Schumacher !

par Team Mouv'

Avec 7 titres de champion du monde, 91 victoires en Grand Prix et 68 pole positions, Michael Schumacher est incontestablement le plus grand pilote de sa génération . Il est l'un des plus grands champions du sport automobile et de l'histoire du sport en général . Malheureusement victime d'un grave accident de ski à en 2013, on sait qu'il ne peut depuis plus marcher ni même se tenir debout !

Heureusement, Netflix a réussi son travail et a été capable de produire le seul film soutenu par sa famille ! Il retracera la vie et la carrière du multiple champion du monde de formule 1 . Une information confirmée par Gina Schumacher, la fille du pilote allemand, qui a elle aussi annoncé le docu consacré à son père sur son compte Instagram .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Un portrait exclusif

Ce film documentaire sera très simplement intitulé SCHUMACHER sortira le 15 septembre et se présente officiellement comme le premier documentaire immersif dans la vie privée du pilote de l'écurie Ferrari . On pourra découvrir sa femme Corinna, ses deux enfants Gina et Mick et d’autres proches ( Jean Todt, Bernie Ecclestone ) ou anciens concurrent tel que David Coulthard, Sebastian Vettel ou encore Mika Hakkinen . . .

"Afin de garder son territoire privé comme source de pouvoir, il a toujours rigoureusement et régulièrement séparé sa vie privée de sa vie publique . Ce film parle de ces deux mondes . . C’est un cadeau de sa famille à leur bon mari et père . . . “, a déclaré Sabine Kehm, son ancienne pilote manager . . .

À savoir que Michael Schumacher, a officiellement disparu de la sphère publique et médiatique depuis sa grave blessure à la tête le 29 décembre 2013 à Méribel . . . Un événement tragique qui sera forcément abordé dans ce documentaire .