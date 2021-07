Mohamed Henni représentera l'Algérie au tirage au sort de la CAN

Un invité d'honneur pas comme le autres : Mohamed Henni manifeste sa joie exceptionnelle de participer au tirage au sort de la CAN 2022.

Après une longue attente et un exploit des Comores qui se sont qualifiés pour la première fois de leur histoire, la Confédération africaine ( CAF ) a annoncé et officialisé la date du tirage au sort de la 33ème édition de la Coupe d'Afrique des nations de football .

Le pays hôte de cette coupe d'Afrique des nations sera le Cameroun et la compétition initialement prévu en 2021 aura bel et bien lieu le 9 janvier et le 6 février 2022 . La date du tirage au sort, a elle aussi été reportée car initialement prévu le 25 juin et aura finalement lieu le 15 août 2021 à Yaoundé avec les plus grande personnalités sportives de chaque nation et cette année, un invité exceptionnel . . . Mohamed Henni !

L'invité surprise !

Vainqueur de la précédente édition, l'Algérie se verra représentée par une personnalité montante, le plus célèbre des Youtubeurs foot pro - OM et casseur de télé, qui depuis 2019, qui ne cesse de monter en level et en popularité, Mohamed Henni .

Une immense joie et fierté !

La gars est super fier car il sera entouré de gloires du continent Africain que sont Samuel Eto'o ( Cameroun ) , Didier Drogba et Yaya Touré ( Côte d'Ivoire ) , George Weah ( Liberia, président de son pays ) et Jay - Jay Okocha ( Nigeria ) . Le Youtubeur regardait les matchs avec son père à la télé et se souvient même "prendre une patate dès que l'Algérie prenait un but" maintenant il va participer au tirage au sort . Grand succès !

Mohamed Henni est actuellement en vacances sur l'île de la Réunion . Il est déjà en train de nous faire profiter du paysage et des vacances . . .