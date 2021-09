Le magazine Riding Zone consacré aux sports extrêmes revient sur Mouv'

Mouv’ présente le deuxième numéro de Riding Zone. L’unique magazine multisports en France, dédié à la culture du ride et de la glisse !

par Team Mouv'

Riding Zone Magazine nº2 ©Radio France

Les adeptes de sensations fortes vont être servis . . . !

Le nouveau format de l’émission culte Riding Zone revient pour une seconde édition au format papier .

À retrouver dès aujourd’hui en kiosques, le magazine 100% sports extrêmes promet encore de te faire vivre des sensations fortes .

Au programme de ce deuxième volet :

Mira Rai, l’enfant soldat devenue championne de trail .

Vittorio Brumotti, le cycliste italien qui lutte contre la mafia .

Ou encore une interview de la snowboardeuse française Manon Petit - Lenoir .

On te fait également découvrir des enquêtes approfondies sur cet univers, des tricks, des tutoriels pour t'entrainer et te perfectionner, un tour d'horizon des nouveautés et les spots en France et à l'étranger pour bien préparer ta rentrée de glisse .

Ride, glisse, respire avec Riding Zone !

En attendant de feuilleter ce tout nouveau numéro, prolonge ta connaissance des sports extrêmes sur la chaine YouTube de Riding Zone et sur www . ridingzonemagazine . com .