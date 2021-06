Le magazine Riding Zone consacré aux sports extrêmes est déjà sur Mouv'

Mouv’ présente Riding Zone, l’unique magazine multisports en France, dédié à la culture du ride et de la glisse !

par Team Mouv'

Les adeptes de sensations fortes vont être servis . . . !

L'émission culte Riding Zone qui nous manquait tant revient dans un nouveau format .

Un magazine papier dont le premier numéro à peine sorti est déjà validé par Mouv' .

A l'intérieur, retrouve toute la culture du ride et de la glisse à travers des interviews exclusives d'Aurélien Giraud, skateur olympique, et de Tito Tomasi, aventurier autour du monde en VTT .

On te fait également découvrir des enquêtes approfondies sur cet univers, des tricks, des tutoriels pour t'entrainer et te perfectionner, un tour d'horizon des nouveautés et les spots en France et à l'étranger pour bien préparer ton été de glisse .

En attendant de feuilleter ce tout nouveau numéro, prolonge ta connaissance des sports extrêmes sur la chaine YouTube de Riding Zone.