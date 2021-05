La folle transformation de la Montagne qui a perdu 50 kilos

Hafthor Julius Björnsson a perdu 50 kilos et nous le fait savoir avec une série de photos et une nouvelle vidéo sur sa chaîne YouTube.

par Team Mouv'

L'acteur islandais Hafthor Julius Björnsson connu du grand public pour son rôle de Gregor Clegane dans Game of Thrones et qui a récemment battu le record du monde du soulevé - terre a décidé de se mincir . Un nouveau programme diététique et sportif couplé d'une grosse détermination qui lui ont fait perdre 50kg !

"De 205 kilos à 155 kilos"

L"homme le plus fort" du monde ( sacré en 2018 ) a partagé à sur Instagram des photos avant - après, accompagnées de la légende : “Faites défiler pour voir la différence” . Les fans sont en feu !

Il donne ses meilleurs conseils pour garder le cap et bosser efficacement . . . Il nous a aussi donné rendez - vous sur sa chaine YouTube pour découvrir les coulisses de son entrainement .

Son futur combat de titan contre Eddie Hall

Dans l'optique d'un futur combat de boxe anglaise contre Eddie Hall en septembre 2021 à Las Vegas, La Montagne s'entraine dure et n'a pas hésité à affiner sa masse musculaire .

Journée complète de repas et d'entraînement en préparation de mon combat ! C'est comme ça que je fais ! Une nouvelle vidéo vient de tomber sur ma chaîne YouTube ! Vérifiez - le ! Le lien est dans ma bio ! 💪

Récemment père de famille, il explique aussi vouloir "rester auprès de sa famille en bonne santé" . Une sage décision Mr Muscle .