Koh Lanta : le casting de folie de l'édition All Stars

Pour fêter les 20 ans de Koh-Lanta, TF1 a prévu une édition All Stars.

par Team Mouv'

Après les rumeurs, c'est désormais confirmé . Comme l'a révélé Le Figaro, TF1 et la boite de production ALP prévoient une belle surprise pour les fans de Koh - Lanta. À l'occasion des 20 ans du programme, une nouvelle édition All Stars sera diffusée en septembre prochain, après plus de 22 saisons classiques, 5 versions all stars et une édition spéciale ( L’île des héros ) .

Jeudi dernier, les candidats qui ont été sélectionnés, ont quitté la métropole en direction de la Polynésie française pour le tournage de cette nouvelle saison . En tout, 20 hommes et 20 femmes ( et 4 réservistes ) , dont 6 anciens vainqueurs, composent ce casting impressionnant .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Le casting chez les femmes :

Clémence Castel , 36 ans, 3 participations ( vainqueur de la saison 5 en 2005 et du «Combat des héros» en 2018, membre du jury final du «Retour des héros» en 2009 )

, 36 ans, 3 participations ( vainqueur de la saison 5 en 2005 et du «Combat des héros» en 2018, membre du jury final du «Retour des héros» en 2009 ) Coumba Baradji , 38 ans, 3 participations ( membre du jury final de la saison 5 en 2005, éliminée à l’orientation du «Choc des héros» en 2010 et de «La revanche des héros» en 2012 )

, 38 ans, 3 participations ( membre du jury final de la saison 5 en 2005, éliminée à l’orientation du «Choc des héros» en 2010 et de «La revanche des héros» en 2012 ) Jade Handi , 39 ans, 2 participations ( vainqueur de la saison 7 en 2007, finaliste du «Retour des héros» en 2009 )

, 39 ans, 2 participations ( vainqueur de la saison 7 en 2007, finaliste du «Retour des héros» en 2009 ) Christelle Gauzet , 41 ans, 2 participations ( vainqueur de la saison 8 en 2008, quatrième éliminée du «Retour des héros» en 2009 )

, 41 ans, 2 participations ( vainqueur de la saison 8 en 2008, quatrième éliminée du «Retour des héros» en 2009 ) Karima Najjarine , 32 ans, 1 participation ( membre du jury final de la saison 15 en 2016 )

, 32 ans, 1 participation ( membre du jury final de la saison 15 en 2016 ) Candice Boisson , 24 ans, 2 participations ( membre du jury final de la saison 16 en 2016 et du «Combat des héros» en 2018 )

, 24 ans, 2 participations ( membre du jury final de la saison 16 en 2016 et du «Combat des héros» en 2018 ) Clémentine Jullien , 29 ans, 2 participations ( finaliste de la saison 17 en 2017, éliminée du «Combat des héros» en 2018 )

, 29 ans, 2 participations ( finaliste de la saison 17 en 2017, éliminée du «Combat des héros» en 2018 ) Cindy Poumeyrol , 33 ans, 1 participation ( finaliste de la saison 20 en 2019 )

, 33 ans, 1 participation ( finaliste de la saison 20 en 2019 ) Alexandra Pornet , 33 ans, 1 participation ( vainqueur de la saison 21 en 2020 )

, 33 ans, 1 participation ( vainqueur de la saison 21 en 2020 ) Alix Noblat , 30 ans, 1 participation ( membre du jury final de la saison 21 en 2020 )

Le casting chez les hommes :