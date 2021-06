JO Paris 2024 : les épreuves de breaking, le skate, le BMX... auront lieu sur la Place de la Concorde

Le breaking, le skateboard street et park, le BMX freestyle, et le basketball 3x3 seront accueillis dans un écrin de toute beauté au centre de la capitale. Des disciplines spectaculaires dans un endroit qu’il est tout autant entre les Tuileries et les Champs Elysées.

par Yasmina Benbekaï

Paris 2024 vient tout juste de dévoiler le visuel de l’endroit où se dérouleront les épreuves des sports urbains des Jeux olympiques de Paris . Le breaking, le BMX freestyle, le skateboard street et park et le basketball 3x3 auront lieu en plein cœur de Paris sur l'impressionnante Place de la Concorde . Un spot incroyable ouvert à tous ( 37 000 personnes attendues par jour ) avec des concerts, expositions culturelles, démonstrations sportives .

Spot de rêve pour les sportifs

Un parc urbain au milieu des monuments de Paris : une première dans l’Histoire des Jeux olympiques .

La Place de la Concorde va devenir le temps des JO the place to be : assister aux premières compétitions de breaking, fouler le skatepark olympique, assister à un concert et sans doute croiser les 208 athlètes des Jeux .

Rémi Dibo, membre de l’Equipe de France de basketball 3x3 : « Né dans la rue et pratiqué dans les playgrounds de France et d'ailleurs, le basket 3x3 est le sport urbain numéro un au monde . Dynamique, attractif et en musique, le 3x3 à tout pour séduire . Rendez - vous Place de la Concorde en 2024 pour vivre un moment sportif et festif inoubliable dans un cadre unique en plein cœur de Paris . Les performances sportives vous en mettront plein les yeux . Spectacle assuré ! »

Anthony Jean Jean, athlète de BMX Freestyle : « Quand on voit les images ça fait rêver, on s’y voit déjà ! Le BMX Freestyle peut être pratiqué partout en ville, sur n’importe quelle place de France et bénéficier d’un tel site pour les Jeux Olympiques, c’est sûr que cela va mettre un coup de projecteur sur notre discipline »

B - Girl San Andrea, athlète de breaking : « La première apparition du Breaking aux Jeux Olympiques sera l'occasion de plus de mettre en lumière notre magnifique culture ! Des bboys et des bgirls du monde entier seront réunis sur ce site de compétition au coeur de Paris sur la Place de la Concorde »

Charlotte Hym, membre de l’Equipe de France de skateboard : « En tant que Parisienne, je skate dans Paris depuis toujours . Pratiquer dans Paris en plein cœur de la ville, c’est l’essence même du skate . Se dire que l’on va avoir l’occasion de performer sur la Place de la Concorde, ça donne encore plus envie de tout donner pour être aux Jeux Olympiques en 2024 »

