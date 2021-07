JO de Tokyo : un boxeur se prend pour Mike Tyson en tentant de mordre son adversaire

Une tentative qui lui a valu une disqualification du tournoi.

par Team Mouv'

Il y a eu comme un air de déjà vu aux Jeux Olympiques de Tokyo dont la saison a démarré le 23 juillet dernier : lors d'un match ce mardi 27 juillet, le boxeur marocain Youness Baalla a essayé de mordre son adversaire néo - zélandais David Nyika .

Une tentative "intolérable"

C'est en 1997, que Myke Tyson qui affronte son adversaire Evander Holyfield, arrache le lobe de l'oreille d'Evander à la surprise générale . Un match qui aura marqué l'histoire depuis . C'est près de 24 ans plus tard que cette scène incroyable a failli se reproduire pour les JO de Tokyo lors de la rencontre entre le boxeur Youness Baalla et son adversaire David Nyika dans la catégorie poids - lourds . Comme le rapporte France 24, c'est pendant la troisième reprise face au néo - zélandais, que Youness a approché sa bouche, ouverte, de l'oreille gauche de son adversaire tout en le tenant, mais David ne s'est pas laissé faire et a réussi à esquiver et ainsi conserver son oreille . . .

Si cette tentative est d'abord passée inaperçu sous les yeux de l'arbitre et des cinq juges présents, les organisateurs eux, n'ont pas manqué de repérer l'infraction après visionnage des images : pour eux, Youness a clairement eu l'intention de mordre son adversaire? ce qui représente une action illégale . Le boxeur a ainsi été "disqualifié pour son action intolérable" comme le rapporte le communiqué présenté par le BTF .