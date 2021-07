JO 2020 : une femme a tenté d’éteindre la flamme olympique

La femme a voulu éteindre la flamme olympique à l'aide d'un... pistolet à eau.

par Team Mouv'

Au Japon, une grande partie de la population aurait préféré le report des Jeux Olympiques à cause de la pandémie. De nombreuses manifs contre les JO de Tokyo 2020 ont eu lieu dans le pays . Ce lundi, une manifestante a décidé de toucher au symbole même des JO, la flamme olympique ! Elle a donc tenté d'éteindre la braise avec . . . un pistolet à eau .

Des sacrés talents de tirs

Selon des médias japonais, c'est aux alentours de la préfecture d’Ibarak que la dame, Kayoko Takahashi, a aspergé la célèbre torche de feu . Elle était dans la foule pendant le relais de la torche et a attendu patiemment que le sportif court près d'elle . Elle a brandi son pistolet à eau et a visé direct sur la torche . Si elle a réussi à atteindre le feu, elle a vite été stoppée par la police et leur bouclier en plexiglas .

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Un geste de rébellion

Plus symbolique qu'efficace, le geste était bien un signe de protestation. Selon LCI, la quinquagénaire a avoué être opposée à la tenue des JO et revendique son geste : "Je suis contre les Jeux olympiques . Arrêtez les Jeux olympiques"__ . La femme de 53 ans a été arrêtée mais pas sûr que la colère des japonais anti - JO ne s'éteigne . La flamme doit traverser 47 préfectures japonaises en 121 jours avant la cérémonie d’ouverture le 23 juillet . On peut se demander si tout va bien se passer avant le début des JO à la fin du mois .