J.O à Tokyo : 150 000 préservatifs distribués, mais distanciation sociale obligatoire

Les organisateurs des J-O de Tokyo ont prévu des grosses quantités de préservatifs à distribuer au village olympique, mais les athlètes sont priés de garder leurs distances ...

par Team Mouv'

Les guides sanitaires à destination des athlètes pour les JO de Tokyo qui devraient se tenir 23 juillet au 8 août 2021 viennent d'êtres publiés et ils comportent des surprises . Entre les tests covid prévus tous les 4 jours et les restrictions sanitaires drastiques, les sportifs devraient pouvoir participer aux J - O dans de bonnes conditions . Et comme chaque année, les autorités japonaises vont distribuer beaucoup de préservatifs aux athlètes qui risquent d'être très sollicités .

Comme un paradoxe . . .

Dans sa chronique sur BFM intitulée Les histoires insolites de Charles, le journaliste Charles Magnien a en effet relevé un léger paradoxe dans ce guide sanitaires . Dans ces 33 pages de mesures strictes à appliquer, les athlètes sont tenus de respecter des distances de sécurités . Ils pourront donc se remplir les poches de préservatifs à condition de garder leur masque toute la journée et de respecter les distanciations physiques . . . Frustrant non ?

Un record difficile à battre !

En 2018, un article de Slate expliquait que les organisateurs des JO d'hiver de Pyeongchang avaient établis un record en distribuant 110 000 préservatifs aux athlètes ( soit 38 par personne ) . Il semblerait que les japonais aient décidés de faire encore plus : ils prévoient d'en distribuer 150 000. Mais en 2016, on vous avait parlé des 5 commandements des athlètes pour les J - O de Rio, où 450 000 préservatifs étaient distribués, soit 42 par personne. . . C'est limite trop !