Haïti : la tennisswoman Naomi Osaka offre son aide aux victimes du tremblements de terre

par Team Mouv'

Quelques semaines après l'assassinat du président, Haïti a été secouée par un séisme de magnitude 7 . 2 enlevant la vie à près de 1 300 habitants . Naomi Osaka, la championne de tennis dont le père est haïtien, n'a pas attendu pour soutenir et aider le peuple d'Haïti .

La tenniswoman tend la main

Dans un tweet du dimanche 15 août 2021, la tenniswoman de 23 ans s'est confiée sur Twitter à propos de l'évènement tragique : "Cela me fait vraiment mal de voir toute la dévastation en Haïti" . D'autant plus que cela ravive les traumatismes du séisme de 2010 qui a fait plus de 200 000 morts sur l'île .

Dans ce même tweet, la numéro deux du tennis affirme qu'elle offrira la totalité des gains qu'elle percevra lors du tournoi de Cincinnati aux victimes du séisme en Haïti .

Selon nos confrères de FranceInfo les gains pourraient s'élever entre 10 500 et 216 000 euros en cas de victoire . Un beau geste de Naomi Osaka qui a toujours mis en avant ses racines haïtiennes .

La joueuse reste optimiste et croit en la force du peuple haïtien : "Je sais que le sang de nos ancêtres est fort, nous irons de l'avant" .

