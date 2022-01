Zlatan : "les Français sont réputés pour leur arrogance"

Pour teaser la sortie de son livre "Adrénaline", Zlatan Ibrahimovic s'est confié sur sa vision de la France et des Français.

par Team Mouv'

Si beaucoup de Français aiment Zlatan, notamment depuis son passage au PSG, ce beau sentiment ne semble pas toujours réciproque. Interrogé par L'Equipe au sujet de son nouveau livre, Adrénaline, le Suédois ne s'est pas privé de dire ce qu'il pensait des Français.

Un petit tacle digne d'un pro : interviewé par L'Equipe, Zlatan Ibrahimovic s'est confié sur son ancienne vie en France lorsqu'il était au Paris Saint-Germain. On soupçonnait que l'attaquant n'était pas un grand fan du pays de Victor Hugo depuis que celui-ci avait balancé, en 2015, que la France était "un pays de merde". Si, depuis, il est revenu sur ces propos, assurant qu'il "parlait du monde du foot (...) Il n'était pas question de la France hors football", le sportif ne semble tout de même pas porter les Français dans son coeur.

Qui aime bien, châtie bien

En effet, Ibrahimovic, qui a quitté le PSG en 2016, a apparemment été marqué par certaines caractéristiques qu'il considère très françaises, notamment l'arrogance, dont il parle dans son livre. Et celui-ci le répète : *"Je dis seulement que les Français sont réputés pour leur arrogance"**. Pour ceux qui y verraient une insulte, le Suédois tempère tout de même : "(les Français) me qualifient d'arrogant. Donc, je dis qu'ils auraient dû être fiers, parce que je représentais parfaitement la France. Mieux que les Français eux-mêmes, peut-être!"*.**

Des propos qui ont choqué et sont immédiatement devenus une punchline reprise sur les réseaux sociaux, comme beaucoup de paroles de Zlatan, dont la communication est toujours salée, brutale et marquante. Mais rassurez-vous : l'attaquant du Milan AC semble toutefois garder globalement une bonne image de la France. Il a ainsi rendu hommage aux joueurs Français qui ont selon lui une "faim immense", et a même évoqué la possibilité de devenir directeur sportif du PSG.

Sans rancune, donc : si Zlatan titille les Français, il ne leur reproche rien qu'il ne se reproche pas à lui-même, et on le sait... qui aime bien, châtie bien.