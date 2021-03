Zlatan fond en larmes pour son retour avec l’équipe de Suède

4 ans et demi après sa dernière apparition avec la Suède, Zlatan Ibrahimovic retrouve, non sans émotion, la sélection.

par Team Mouv'

Le roi est de retour . C’était pendant l’Euro 2016 en France, après un match perdu face à la Belgique que Zlatan avait dit au revoir au maillot jaune et bleu de la sélection suédoise. "Le dernier match de la Suède à l'Euro sera mon dernier match international . Je veux remercier les supporters, sans eux ça n'aurait pu être possible . " Une séparation qui voyait l’ancien parisien s’arrêter après 62 buts en 116 sélections. Une page se tournait pour le football suédois .

Retraité n'est pas Zlatan

À 39 ans et près de 5 ans après sa dernière conférence de presse en temps que capitaine de la Suède, Ibrahimovic est réapparu devant les journalistes hier . Le coach Janne Andersson l’avait rappelé le 16 mars dernier pour disputer les matchs de qualification au prochain Mondial face à la Géorgie et au Kosovo. Ça faisait déjà plusieurs semaines que les deux hommes parlaient, le sélectionneur s’étant même rendu à Milan où l’attaquant connait une deuxième jeunesse .

Si vous me demandez, je suis le meilleur du monde !

Face à la presse, Zlatan a commencé par faire du Zlatan . "Si vous me demandez, je suis le meilleur du monde !" a - t - il affirmé avec malice . Ensuite, il a montré qu’il avait changé, qu’il se bonifiait avec l’âge : "plus je vieillis, plus j’ai de la patience . Tant sur le terrain qu’en dehors" a - t - il confessé . Est - ce que le lion se serait assagi ? En tous cas, le Suédois a expliqué qu’il ne revenait pas en sélection pour faire son "propre show" : "je ne suis qu'une pièce du puzzle . Je suis réaliste, je ne suis pas là pour jouer tous les matchs tous les jours, non ."

Devant les caméras, Ibra a également tenu à rappeler que ce sont uniquement ses performances et non sa réputation qui lui ont permis d’être là aujourd’hui :

Je ne viens pas parce que je m'appelle Zlatan Ibrahimovic .

Ne voulant pas faire de l’ombre à la nouvelle génération de joueurs, il ne reprendra pas le brassard de capitaine ni son numéro 10. Le lion est raisonnable .

Un retour plein d'émotions

S’il n’a pas perdu son autodérision ni sa confiance inébranlable, le suédois a lâché quelques larmes quand un journaliste lui demande comment ses enfants ont réagi à l’annonce de son retour avec la Suède . La voix chevrotante, il explique que son fils a pleuré quand papa a dû quitter Milan pour rejoindre ses partenaires . Le colosse au coeur tendre a voulu rassurer : "mais maintenant tout est ok" .