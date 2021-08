Zlatan a voulu revenir au PSG cet été, sans succès

Quand Zlatan se fait "zlataner" par la direction du PSG au sujet d'un éventuel retour dans l'équipe de la capitale.

par Team Mouv'

Alors qu'internet s'est récemment moqué de la prise de poids de Neymar et que le PSG est en train de creuser la piste Cristiano Ronaldo pour ce mercato, l'incroyable Zlatan Ibrahimovic a tenté un petit come - back des familles .

Selon les informations du Parisien, l'ancien attaquant star, au Milan depuis 2020, voulait revenir au PSG cette saison et aurait pris la température auprès des dirigeants grâce à son agent Mino Raiola très ami avec Leonardo, le directeur sportif . Malheureusement pour lui, le transfert ne se fera pas et Ibra se verra a finalement prolongé à l'AC Milan d'une saison, jusqu'en juin 2022 .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Un échec pour l'international suédois qui avait réussi à réintégrer la sélection nationale mais qui s'est retrouvé blessé au genou et n'a pas pu disputer l'euro . Heureusement, cela ne l'a pas empêché d'aller passer le bonjour à ses anciens camarades et dévoiler les premières images de son film intitulé "I AM ZLATAN", disponible 10 septembre au cinéma en Suède .