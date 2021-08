Zidane : sa fondation aurait fait un don de 2 millions d'euros pour aider l'Algérie

Créée en 2010, la fondation Zinedine Zidane serait venue en aide à l'Algérie suite aux dégâts des récents incendies.

par Team Mouv'

Après la lutte contre le coronavirus, la fondation Zinedine Zidane vient en aide au peuple algérien qui doit faire face à des violents incendies qui ravagent le pays . Selon plusieurs médias africains repris par leurs collègues européens, la fondation aurait fait un don de 2 millions d'euros pour leur venir en aide .

L'Algérie en proie aux flammes

Comme Franck Ribery, il semblerait que Zinedine Zidane ait voulu tendre la main aux régions brulées d'Algérie . Originaire de Béjaïa ( à l'est d'Alger ) , Zinedine Zidane est à la tête d'une fondation créée en 2010 et portant son nom . Selon le média Shoot Africa, c'est cette fondation qui aurait donné 2 millions d'euros pour la bonne cause :

Une information à confirmer ?

Pour l'heure, l'information donnée par Shoot Africa et reprise par une multitude de médias sportifs n'est pas confirmée par le principal intéressé, à savoir Zizou . Même si sa fondation est bien à l'origine d'une aide de 2 millions d'euros, rien n'indique qu'il s'agisse de l'argent de Zinedine .

Mercredi 18 aout, l'AFP indiquait que les derniers feux de forêt, qui ont ravagé le nord de l'Algérie durant plus d'une semaine et fait au moins 90 morts, ont été éteints . Pour combattre les flammes, l'armée algérienne a mobilisé cinq hélicoptères russes et la Protection civile trois hélicoptères bombardiers d'eau . Les autorités ont aussi pu compter sur le renfort de deux bombardiers d'eau français et d'un autre appareil espagnol .