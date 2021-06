Zidane s'énerve contre un journaliste oppressant

Interrogé par un journaliste alors qu'il se rendait au match de son fils Luca, Zidane s'est agacé du fait qu'on lui posait toujours les mêmes "questions idiotes".

par Team Mouv'

La relation entre la presse espagnole et Zinedine Zidane s'est peu à peu dégradée lors des derniers mois de l'entraineur français sur le banc du Real Madrid . Désormais libre, le Ballon d'or 1998 a tout de même gardé quelques rancunes .

"Ton travail est une honte"

Alors que Zidane se rendait ce dimanche au stade de Vallecas pour assister au barrage d'accession aller entre le Rayo Vallecano, où évolue son fils Luca, et Gérone ( 1 - 2 ) , l'ancien coach des Merengues a été interpellé par un journaliste qui l'a questionné sur son récent départ du Real et notamment sur sa lettre ouverte qui en donnait les raisons . Zizou y évoquait le manque de confiance et de soutien accordés par son ancien club .

"Je voulais juste vous parler de votre lettre de départ" lance le journaliste alors que l'ancien attaquant des Bleus lui demandait s'il allait "continuer à poser les mêmes questions idiotes" encore longtemps . Visiblement très agacé, il continue en assurant que le travail de ce journaliste est "une honte" . Embêté par la présence de la caméra, ZZ a attrapé le journaliste à l'épaule pour terminer la discussion en privé .