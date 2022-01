Zidane annoncé au PSG ?

Zinédine Zidane pourrait arriver dans le club parisien dès juin 2022.

par Team Mouv'

L’ancien entraîneur du Real de Madrid Zinédine Zidane, qui a quitté son poste le 27 mai 2021, est sujet à plusieurs rumeurs d’après lesquelles on pourrait le revoir prochainement à la place de Mauricio Pochettino sur le banc du Paris-Saint-Germain.

"Zidane au PSG ? Juin au plus tard" selon Riolo

Très loin d’être satisfait de Mauricio Pochettino au post d'entraîneur du PSG malgré que le club parisien domine la Ligue 1 et se soit qualifié aux huitièmes de finale de la Ligue des champions, les propriétaires du club auraient déjà acté son départ alors même que son contrat devait prendre fin en juin 2023.

Zinédine Zidane qui est aujourd'hui sans contrat depuis mai dernier après son départ du Real Madrid, est au coeur des conversations au PSG. Alors que tout le monde le pensait déterminé à succéder à Didier Deschamps en tant qu'entraineur de l'équipe de France, les rumeurs à son sujet sont relancés depuis hier soir et c'est finalement le club parisien qui aurait entamé des discussions avec le champion du monde 98 afin qu'il vienne succéder à Pochettino et qu'il dirige le club de la capitale française dès l'été 2022.

C'est au micro de l'After Foot de ce jeudi 6 janvier sur RMC que le journaliste Daniel Riolo, qui avait déjà prédit l'arrivée de Messi au PSG, s'est exprimé à ce sujet et a fait des déclarations qui sembleraient très concrètes.

On peut toujours faire plus. Qu’est-ce que tu veux? Que je t’annonce Zidane au PSG ? Allez. Juin au plus tard. Juin 2022. Et je n’exclus pas qu’il dirige Mbappé au PSG.

Cette arrivée pourrait bouleverser le destin de Kylian Mbappé et prolonger son contrat au sein du club parisien alors que son contrat avec le Real Madrid serait déjà prêt. Cependant, l'ancien adjoint de Zizou David Bettoni reste dubitatif quant à cette arrivée. Interrogé à ce propos par BeIN Sports, celui-ci déclare ne pas en avoir parlé avec lui. "Zidane au PSG ? Très honnêtement, je n’en ai pas parlé avec lui. On sait qu’il y a eu des bruits dans les journaux. Mais Zizou a vraiment décidé de couper complètement pendant une année."

On espère que cette rumeur qui enchanterait plus d'un parisien se confirmera (ou non) très bientôt.