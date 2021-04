Luca Zidane aimerait signer à l'OM

Luca Zidane, fils de Zinédine, aimerait rejoindre l'Olympique de Marseille.

par Greg Godefroy

Désolé pour les fans marseillais mais non il ne s'agit pas de Zinédine Zidane qui aimerait arriver sur le banc de l'OM. C'est bien Luca Zidane, gardien de but et fils de Zinédine, qui a exprimé son envie de rejoindre le club de la cité phocéenne dans un entretien à FootMercato .

L'actuel gardien numéro 2 du Rayo Vallecano, 22ans, 6ème de 2ème division et toujours à la lutte pour la montée en Liga, se voit bien remplacer Steve Mandanda à terme .

Je suis très attentif au déroulement de la Ligue 1 . Revenir dans le pays dans lequel tu es né, ce serait bien, surtout si c’est l’OM, club de la ville où je suis né et d’où vient ma famille . C’est un club historique, l’un des meilleurs en France, avec un public très exigeant . J’aimerais bien pouvoir jouer là - bas un jour .

Le fiston avant le papa ?