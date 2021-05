Youssoupha rappe pour la liste des 26 Bleus à l'Euro

Youssoupha annonce la liste des Bleus en rappant.

par Team Mouv'

A moins que vous soyez coupés d'électricité, d'internet . . . ou que vous vous en foutez du football, vous avez surement entendu la liste des Bleus pour l'Euro 2021 ce 18 mai avec notamment le retour de Karim Benzema .

Bande - son de la liste des Bleus à l'Euro

Didier Deschamps a fait sa petite conférence classique devant les journalistes pour annoncer les 26 joueurs sélectionnés . Pour rendre ça encore plus excitant, la FFF a décidé de recruter une pointure du rap français pour annoncer cette liste en musique : Youssoupha, qui a l'air de kiffer projet . C'est sur une musique guerrière que le rappeur originaire de Kinshasa, livre des paroles puissantes qui donnent envie de mouiller le maillot .

"Ecris mon nom en bleu, crie mon nom en bleu"

On imagine déjà Karim et ses coéquipiers, écouter ça avant les matchs pour rentrer sur le terrain déterminés comme jamais et surtout ramener la coupe à la maison .