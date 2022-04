Winamax s'excuse auprès de la famille Mbappé

Après un tweet de mauvais goût concernant le père de Kylian Mbappé, Winamax s'est excusé.

par Greg Godefroy

Ils ont fini par s'excuser. Après un tweet de mauvais goût sur le père de Kylian Mbappé, le site de paris sportifs Winamax s'est excusé auprès de la famille Mbappé.

Nous présentons nos plus sincères excuses à Wilfrid Mbappé, à sa famille et à toutes les personnes blessées par l'utilisation d'une image inappropriée à son encontre sur notre compte Twitter (…) Ce tweet, de mauvais goût, n'avait pas sa place sur nos réseaux sociaux.

On pouvait voir dans ce tweet un homme dans des tribunes en train de montrer ses fesses avec la légende : Wilfrid Mbappé lors du but de son fils face à l’Afrique du Sud. Un tweet censé être humoristique mais très mal accueilli sur les réseaux et qui n'a pas été du tout du goût de l'attaquant de l'équipe de France qui avait fustigé le site de paris sportifs en ligne.

Des excuses qui arrivent donc 15 jours après les faits. On a connu Winamax plus réactif.