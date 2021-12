Une journaliste italienne agressée sexuellement en direct à la télévision

Greta Beccaglia a porté plainte après qu'un homme lui a frappé les fesses alors qu'elle était en duplex, à la télévision italienne, samedi 27 novembre dernier.

par Team Mouv'

Journaliste sportive, Greta Beccaglia était en duplex aux abords du Stade Carlo - Castellani après le match Empoli - Fiorentina, lorsqu'elle a été victime d'une agression sexuelle .

"Enfin, ne te fâche pas, passons à autre chose"

La journaliste était en direct sur la chaîne Toscana TV pour le match du championnat italien opposant Empoli à Fiorentina quand un homme lui a touché les fesses . Comme le montrent les images, il s’est approché de la jeune femme en crachant dans sa main avant de lui frapper les fesses . Au même moment, deux autres supporters sont passés et lui ont adressé des phrases obscènes .

Prise au dépourvu, Greta Beccaglia rétorque "vous ne pouvez pas faire ça" à l'agresseur . Mais c'est la réaction de Giorgio Micheletti, animateur de l'émission qui a surtout choqué tout le monde : "Enfin, ne te fâche pas, passons à autre chose". L’incident est survenu alors que la première ligue italienne prenait position pour les femmes, tous les joueurs portant une marque rouge sur le visage en signe de solidarité contre le harcèlement . En tout cas, Greta Beccaglia a porté plainte et la chaîne Toscana TV a promis de prendre en charge tous les frais judiciaires .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Les médias italiens rapportent que Greta Beccaglia aurait été victime d'autres agressions du type une fois la caméra coupée . Elle a en tout cas porté plainte contre l'homme qui lui avait frappé les fesses . N'exprimant aucune sorte de regret, l'agresseur à quand même écopé de trois années d'interdiction de stade .

L'agresseur pense n'avoir rien fait de mal

Il y a quelques jours, le supporter est sorti de sa réserve . Dans une interview, l’homme a reconnu avoir agi sous le coup de colère après la défaite de la Fiorentina face à Empoli et a demandé à rencontrer Greta Beccaglia le plus tôt possible afin de lui présenter ses excuses .

"Tu penses vraiment que tu n’as rien fait de mal ? Si c’est le cas c’est que tu n’as pas compris la gravité de ton acte . Ce sont des déclarations irrecevables qui aggravent la situation . " a réagi Greta Beccaglia .

Le sexisme et l’abus des femmes restent de gros problèmes en Italie . Près 31% des femmes subissent des violences sexuelles ou physiques dans leur vie, selon l’institut national de statistiques ISTAT .