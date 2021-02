Un parieur sportif empoche presque 1 million d'euros en un mois

À seulement 23 ans et en seulement 4 semaines, Jérôme réalise l'exploit du plus gros gain de l'histoire chez Betclic le week-end de la Saint-Valentin !

par Team Mouv'

Qui ne tente n'a rien ! Ca Jérôme l'a bien compris et a décidé le 16 janvier dernier d'ouvrir un compte chez Betclic pour y déposer 500€ . Initié aux paris sportifs depuis 2018, ce jeune opère avec une stratégie simple en pariant uniquement sur le football et en visant le plus gros gain possible tout en remisant uniquement ses gains éventuels .

De l'audace, du culot et la foi du match nul

Avec plus de 902 779€ générés en un moi sur son compte, Jérôme a réussi un grand chelem de paris sportifs en misant tous ses précédents gains ( 22 320€ ) sur 7 matches nuls lors de la 21e journée de Bundesliga pour espérer empocher en cas de sans - faute 1,4 million d'euros !

Un paris osé et casi réussi car sur les 7 matches, il y a eu 6 matches nuls dont 3 un peu inespérés avec des buts dans les dernières minutes de jeu qui lui ont permis d'empocher près de 890 000€ in extremis .

Ce grand pronostiqueur avait remporté ses premiers bénéfices sur l'application ( 828€ ) après la victoire de Troyes contre Sochaux le 16 janvier dernier et depuis on peut dire qu'il n'a pas chômé et qu'il a eu beaucoup de chance ! Une histoire qui risque d'en inspirer plus d'un mais attention, jouer avec excès comporte des risques . . .