Un footballeur formé à Monaco lâche le foot pour… étudier à Harvard

Une carrière de footballeur pro lui tendait les bras mais Alessandro Arlotti a préféré y renoncer pour étudier à Harvard.

par Greg Godefroy

Un choix qui fait beaucoup parler . Alessandro Arlotti, 18 ans ( presque 19 ) , né à Nice, formé à l'AS Monaco, et international italien U18 a choisi de mettre sa carrière de footballeur entre parenthèses et d'aller étudier . . . à Harvard comme le rapporte RMC Sport.

De l'ASM à Harvard

Un choix qu'il tente d'expliquer à ceux qui ne comprennent pas :

"J’ai reçu plein de messages de gens qui me disaient de bien réfléchir, que je ne devais pas faire ce choix - là__ . Il y a beaucoup d’amis à moi et de coéquipiers, d’entraîneurs ou de dirigeants, mais aussi des gens que je ne connais pas, sur Instagram, qui m’envoient plein de messages . Ils ont lu mon histoire et me disent qu’ils ne sont pas d’accord . J’essaye de leur expliquer . "

Alessandro est sûr de son choix . Titulaire du bac depuis l'année dernière, il jouait depuis à Pescara ( D2 italienne ) mais sans avoir pu montrer ses qualités avec le groupe pro .

C'était assez compliqué surtout qu’on était dernier et 35 dans l’effectif, donc je comprends qu’ils ne mettent pas les jeunes, quand la situation est si compliquée . Avec un peu plus de temps, dans quelques années, j’aurais pu jouer .

Mais le jeune milieu offensif n'a pas le temps d'attendre et après avoir appris il y a quelques semaines qu'il était admis à Harvard, il a choisi de suivre la voie des études à Boston . Tout en gardant en tête son rêve de devenir footballeur .

"Ç’a toujours été et ça l’est, parce que, enfin… C’est toujours un rêve, mais je pense qu’à ce moment - là, c’était le bon choix à faire__ . C’est sûr qu’on met le football de côté un tout petit peu, et que, même si je continue à jouer là - bas, ce n’est pas la même chose . Mais au fond de moi, j’espère toujours pouvoir rejouer en Europe . Je sais que c’est presque impossible, et tout le monde me dit que c’est impossible . Mais je suis jeune, je dois l'espérer . "

Alessandro en profitera pour continuer à jouer là bas et défendre les couleurs d'Harvard en Ivy League, une conférence sportive regroupant huit universités privées du Nord - Est des Etats - Unis et qui appartient à la Division I NCAA, soit le plus haut niveau du sport universitaire américain. En attendant pourquoi pas de venir rejouer en Europe .