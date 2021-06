UFC : le combat Poirier-McGregor a sa bande-annonce officielle

Le combat du 10 juillet prochain entre Dustin Poirier et Conor McGregor a désormais sa bande annonce qui vient de sortir.

par Greg Godefroy

C'est le combat que tous les fans de MMA attendent . L'acte 3 de l'affrontement entre Dustin Poirier et Conor McGregor aura lieu le 10 juillet prochain à la T - Mobile Arena de Las Vegas dans le cadre de l'UFC 264 et l'UFC vient d'en dévoiler la bande - annonce officielle .

Après avoir annulé le combat et entretenu le suspens, Conor McGregor, The Notorious, affrontera bien The Diamond, Dustin Poirier, dans un affrontement très attendu après leurs deux premiers combats . L'Irlandais avait remporté le 1er en 2014, avant que Dustin Poirier lui inflige son 1er KO en janvier dernier .

C'est maintenant l'heure de la belle .