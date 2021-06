Thomas Meunier : "gagner cet euro aurait plus de valeur que de gagner la Coupe du monde"

Nouvelle déclaration un peu perchée de Thomas Meunier.

par Team Mouv'

Depuis cette demi - finale de Coupe du Monde 2018 remportée par la France, nos amis belges ont visiblement du mal à digérer la défaite . . . même 3 ans après !

Encore le seum ?

En conférence de presse après la qualification de la Belgique pour les huitièmes de l'Euro, l'ex joueur du PSG très rassuré par le niveau de son équipe, a expliqué ( des propos relayés par L'Equipe) que pour lui cette compétition est encore plus relevée que la dernière Coupe du monde et aurait donc plus de valeur si jamais lui et ses coéquipiers l'emportaient :

"Tout le monde se sent super bien . Il y a aussi les retours d'Eden Hazard, de Kevin De Bruyne, d'Axel Witsel . On sent une équipe totalement prête qui pourrait affronter avec le même enthousiasme et la même motivation n'importe quel adversaire . Il n'y a plus de petites équipes . Gagner cet euro aurait plus de valeur que de gagner la Coupe du monde . Le niveau est encore plus relevé qu'en 2018" .

Cette déclaration n'est évidemment pas une pique directe envers l'équipe de France, ne soyons pas paranos, même si on sent qu'il a vraiment du mal à digérer la défaite contre les Bleus en Russie . . . Aucun joueur sur terre, vous dira qu'il préfère gagner l'Euro à la Coupe du monde, sauf Thomas Meunier du coup .

Sans rancune Thomas, on se croisera peut être en demi finale, si tout va bien !