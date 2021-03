Thierry Henry quitte les réseaux pour dénoncer le manque de mesures face au racisme

Thierry Henry ne sera plus sur les réseaux pour dénoncer le laxisme face au racisme.

par Greg Godefroy

Une décision qui risque de faire parler . Thierry Henry, l'ancien attaquant légende d'Arsenal et de l'équipe de France, a annoncé dans un communiqué quitter les réseaux sociaux pour protester contre le laxisme face au racisme .

Dès demain matin, je me retirerais des réseaux sociaux jusqu’à ce que les personnes au pouvoir soient en mesure de règlementer leurs plates - formes avec la même vigueur et la même férocité que pour l’atteinte aux droits d’auteur. Le volume considérable de racisme, de harcèlement et de torture mentale est trop toxique pour être ignoré . Il FAUT prendre ses responsabilités. Il est bien trop facile de créer un compte et l’utiliser anonymement pour harceler, sans en payer les conséquences .

Une décision radicale qui on l'espère aura un impact .