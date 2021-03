TFX prépare une téléréalité sur la vie des femmes de footballeurs

TFX, la chaine du groupe TF1, prépare une télé réalité qui suivra le quotidien de femmes de footballeurs.

par Greg Godefroy

Les femmes de footballeurs auront désormais leur émission de télé réalité ! Ah ! Productions qui produit déjà La Villa des Coeurs Brisés ou encore La Bataille des Couples prépare pour TFX une émission de téléréalité qui suivra dans leur quotidien des femmes de footballeurs évoluant en France .

Peu de noms ont encore filtré mais selon le Parisien, Anne Sophie Godet, plus connue sur les réseaux sous le nom de larmoiredesoso et compagne de Wesley Lautoa joueur de Dijon, fera bien partie du casting . Est évoqué également la compagne d'un ancien joueur du Toulouse FC, et des négociations sont en cours pour avoir des têtes d'affiches et notamment la compagne d'un ancien joueur du PSG et la femme d'un joueur de l'équipe de France .

On a hâte de connaitre le casting complet .