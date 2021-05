Sully Sefil célèbre le PSG avec JoeyStarr dans son nouveau morceau

Sully Sefil a dévoilé un nouveau titre en featuring avec Joey Starr où il célèbre Paris, et le PSG.

par Greg Godefroy

Sully Sefil revient . Le créateur de la marque Royal Wear et le rappeur au titre du début des années 2000 ultra connu J'Voulais revient avec un titre en featuring avec Joey Starr et le newcomer Dayron Ferguson aux refrains .

Intitulé Paris est Magic, le titre est un hymne à la capitale, son art, sa gastronomie, sa mode mais aussi et surtout à son club de foot : le Paris Saint Germain.

Avec plusieurs titres dévoilés depuis juin 2020, il semblerait qu'un réel retour de Sully Sefil se dessine . Et qui de mieux pour l'accompagner sur ce titre que JoeyStarr, véritable représentant et pionnier de la scène rap parisienne, surtout que les deux se connaissent depuis des années : Sully a fait les premières parties d'NTM dans les années 90 en backant Busta Flex et il reste le beatmaker du titre That's My People de NTM .

Bientôt un chant repris au Parc des Princes ?