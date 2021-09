Soprano sur l'arrivée de Messi au PSG : "c'est très compliqué"

Soprano a donné son ressenti sur le transfert de Lionel Messi au Paris Saint-Germain cet été.

par Team Mouv'

Sujet sensible pour un supporter de l'OM, Soprano a quand même donné son avis sur ce transfert qui a marqué le mercato de l'été 2021 . Lionel Messi à Paris, ce n'est plus un rêve, c'est bien la réalité . Et si cette nouvelle ravit les supporters du PSG, elle n'emballe pas ceux de l'OM, à l'image de Soprano .

Soprano : "j'ai souffert"

L'auteur de Chasseur d'étoiles, son nouvel album disponible depuis le 3 septembre, a réagit à cette arrivée dans les colonnes du Parisien. Le rappeur dit avoir beaucoup souffert : "Messi fut mon joueur préféré et, quand la nouvelle est tombée, j’ai souffert . " avant d'ajouter que la situation était compliquée : "C’est très compliqué mais comme l’a dit mon ami Bengous, maintenant il est contre nous . "

Soprano n'est pas le seul à ne pas apprécier ce transfert, Maes aussi s'était prononcé contre l'arrivée de Messi à Paris.