Scandale : Kurt Zouma filmé en train de frapper son chat

Une vidéo de Kurt Zouma en train de frapper son chat a été dévoilée par The Sun.

par Greg Godefroy

Il est dans une sauce bien méritée. Cette nuit le média britannique The Sun a dévoilé une vidéo montrant l'international français de West Ham Kurt Zouma en train de frapper son chat.

Une sauce bien méritée !

Dans cette vidéo filmée apparemment par son frère et apparue sur Snapchat, on y voit le vainqueur de la dernière Ligue des Champions avec Chelsea donner un coup de pied à son chat, avant de lui jeter un objet puis ensuite de le gifler alors qu’un enfant lui tend. Une vidéo choquante qui a provoqué un tollé bien mérité sur les réseaux avec plus de 55 000 tweets.

Dans la foulée le club de West Ham a immédiatement condamné son joueur à travers un communiqué :

*"West Ham United condamne sans réserve les actions de notre joueur, Kurt Zouma, dans la vidéo qui a circulé. Nous avons parlé à Kurt et traiterons l'affaire en interne, mais nous tenons à préciser que nous ne tolérons en aucun cas la cruauté envers les animaux."*

De son côté, Kurt Zouma a aussi tenu à s'exprimer dans un communiqué :

*"Je veux aussi dire à quel point je suis désolé pour tous ceux qui ont été bouleversés par la vidéo. Je tiens à assurer à tous que nos deux chats vont parfaitement bien et sont en bonne santé. Ils sont aimés et chéris par toute notre famille, et ce comportement était un incident isolé qui ne se reproduira plus."*