Sadio Mané VS Karim Benzema : qui pour le Ballon d'Or ?

Ils dominent tous les deux la planète football par leurs performances mais une question se pose : lequel remportera le Ballon d'Or 2022 ?

par Greg Godefroy

Il est fort probable que le Ballon d'Or 2022 se joue entre ces deux-là. Karim Benzema déjà, stratosphérique depuis le début de saison, l'attaquant français porte sur ses épaules le Real Madrid, preuve en est encore son doublé contre Manchester City en demi-finale de Ligue des Champions avec une demi occasion et une panenka de grande classe.

Un duel acharné

Deux buts qui s'ajoutent à ces 12 autres inscrits cette saison en Ligue des Champions. Avec 14 pions, il est le meilleur buteur actuel de la compétition, à 3 unités du record de Cristiano Ronaldo en 2014. 41 buts en 41 matchs cette saison, 12 passes décisives, meilleur buteur de Liga et meilleur passeur de Liga, KB9 affiche des statistiques folles avec un palmarès 2022 qui pourrait s'étoffer : la Liga est quasiment en poche et la route vers la finale de la LDC est certes compliquée, mais loin d'être impossible avec un match retour de demi-finale à la maison contre City.

Dans le même temps, Sadio Mané, peut lui aussi encore empiler les trophées. Finale de la Coupe d'Angleterre le 14 mai contre Chelsea, une League Cup, toujours en lice pour le titre de champion d'Angleterre et en Ligue des Champions, Liverpool et Mané pourraient remporter un incroyable quadruplé. Dans une équipe où le collectif est plus important que les individualités, Sadio Mané n'affiche que 20 buts toutes compétitions confondues ( dont 9 en 10 matchs de Ligue des Champions) mais son impact sur le terrain est primordial. Lui qui a encore marqué en demi-finale aller de Ligue des Champions contre Villareal.

Autre critère important pour le Ballon d'Or, Sadio Mané a remporté la Coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal, dans une compétition où là aussi son impact a été hyper important, c'est même lui qui donne la victoire grâce à son tir au but. Et lui encore, qui donne la qualification au Sénégal pour la prochaine Coupe du Monde grâce à son tir au but décisif en barrages face à l'Egypte.

KB9 semble avoir pris une longueur d'avance mais une finale de Ligue des Champions entre Mané et Benzema donnera certainement le Ballon d'Or au vainqueur. A moins qu'un Mohamed Salah, un De Bruyne ou autres ne viennent semer la discorde ?