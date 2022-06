Sadio Mané (re)déclare sa flamme à l'OM

Sadio Mané a un club de coeur et c'est l'Olympique de Marseille.

par Greg Godefroy

Il a beau avoir déjà quasiment tout gagné et avoir l'ensemble des clubs européens à ses pieds, Sadio Mané, le joueur de Liverpool et champion d'Afrique des Nations avec le Sénégal, a un club de coeur : l'Olympique de Marseille. Invité à s'exprimer sur son avenir après la victoire du Sénégal face au Bénin ( durant laquelle il est devenu le meilleur buteur de l'Histoire du Sénégal), Sadio Mané a redit tout l'amour qu'il porte à l'OM. Et quand on lui demande s'il préfèrerait rejoindre le Real Madrid ou le FC Barcelone, la question est vite répondue.

*Vous m'avez mis dans le pétrin avec les supporters de Liverpool. Je dirais que les deux équipes sont pas mal. Mais moi, je ne suis pas fan de ces équipes. Mon équipe, c'est Marseille.*

Ce n'est pas la 1ère fois que l'ancien joueur de Metz déclare sa flamme à l'OM. Déjà après la victoire à la CAN, dans un live de Pape Gueye, il avait dit combien il aimerait rejoindre le club.

Il ne reste plus maintenant qu'à "sortir les sous".