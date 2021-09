Ronaldo : sa mère fond en larme après son doublé pour son retour à Manchester

Le retour gagnant de CR7 à Old Trafford !

par Team Mouv'

Alors que Lionel Messi est récemment devenu le meilleur buteur de la sélection sud - américaine après son triplé contre la Bolivie, CR7 a fraîchement fait son retour dans le club anglais Manchester United ! Un comeback dans ce club mythique qu'il a quitté en 2009, très attendu par les supporters et mais aussi par sa mère, dans les tribunes pour l'occasion .

Le doublé gagnant

Ovationné par plus de 75 000 spectateurs mais aussi par sa maman, Maria Dolores dos Santos Aveiro, l'attaquant quintuple ballons s'est senti poussé des ailes et en a profité pour inscrire deux buts face à Newcastle ( 4 - 1 ) . Ravi du retour de son fils dans le football anglais basé dans le district de Trafford, elle a clairement été submergée par l'émotion, et s'est mise à pleurer dans les loges . . .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Le match le plus visionné de la Premier League

Avec 8,6 millions de téléspectateurs, le match du retour de Cristiano Ronaldo avec Manchester United a aussi battu le record du match le plus regardé de l'histoire de la Premier League . Une statistique révélatrice du retour très attendu de la star portugaise .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Un retour triomphant donc, d'autant plus que sa maman aurait toujours souhaité que son fils revienne dans le club qu'il l'a révélé . . . Un contrat de deux ans et un salaire qui avoisinerait les 25 millions d'euros par saison . On attend ses nouveaux exploits avec impatience !

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

D'ici là, ( re ) découvre l'entrée des joueurs au Parc des Princes sur un son de DJ Snake !