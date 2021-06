Ronaldo fait perdre des milliards à Coca-Cola

En retirant simplement deux bouteilles de Coca-Cola du podium en conférence de presse, le footballeur a fait chuté la valorisation de l'entreprise de 4 milliards de dollars.

par Team Mouv'

L'Euro 2020 n'avait même pas commencé que Cristiano Ronaldo s'était déjà fait remarquer . En conférence de presse à la veille du match du Portugal face à la Hongrie, l'attaquant de la Juventus a remplacé deux bouteilles de Coca - Cola, sponsor officiel de la compétition, par une bouteille d'eau. Il a ajouté cette phrase : "De l'eau, pas de Coca - Cola" . Une geste sans véhémence ni envie de nuire à la marque, il s'agit juste d'un geste de la star en accord avec son irréprochable hygiène de vie, très certainement à l'origine de sa longévité au plus haut niveau . Cristiano a toujours adopté un comportement sain et reproduit d'ailleurs le même schéma avec ses enfants : "Parfois, mon fils boit du Coca Cola ou du Fanta et mange des chips et il sait que je n'aime pas ça" avait - il expliqué .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

La vidéo est devenue virale mais pas de quoi déstabiliser le capitaine de la sélection portugaise qui a planté un doublé face à la Hongrie . Il devient par la même occasion le recordman du nombre de buts marqués à l'Euro . Avec 11 buts, il relègue Michel Platini à la seconde place de ce classement ( 9 buts ) .

Ronaldo, influent en bourse

Mais seulement quelques heures après cette victoire ( 3 - 0 ) , nous avons appris que le cours de Coca - Cola en bourse a dégringolé. En retirant simplement ces bouteilles de soda du podium, Cristiano Ronaldo a fait passer le prix de l’action du groupe américain 56,10 à 55,22 dollars . Plus globalement, la valorisation de Coca - Cola est passée de 242 à 238 milliards de dollars, soit une perte de 4 milliards de dollars .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Déjà personnage le plus suivi sur Instagram avec près de 300 millions de followers, Cristiano Ronaldo est très influent . Chacun de ses posts sponsorisés rapporte des millions . Avec cette épisode, les marques savent désormais que le moindre geste du Portugais peut leur être fatal .