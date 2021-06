Ronaldo : en pleine conférence de presse, il remplace deux bouteilles de Coca par de l'eau

Très à cheval sur sa consommation de sucre, Ronaldo n'a pas hésité à exprimer son "mécontentement".

par Team Mouv'

Très sérieux sur ses convictions alimentaires, Cristiano Ronaldo n'a pas hésité à les affirmer lors d'une conférence de presse qui se tenait ce lundi à la veille du premier match à l’Euro contre la Hongrie .

Pas de Coca pour les sportifs

Au coté de son sélectionneur Fernando Santos, la star du ballon Ronaldo n'a pas hésité à faire quelques changements avant le lancement de la conférence . Il est d'usage que des rafraîchissements soient disposés sur les tables pour les invités et il se trouve que cette fois - ci il s'agissait de bouteilles de Coca, boisson gazeuse et sucrée universelle . Une attention qui n'était pas du tout au goût de Cristiano qui s'est empressé de les mettre de coté et de les remplacer par des bouteilles d'eau !

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Un geste qui peut faire sourire mais qui rappelle à quel point le joueur de 36 ans est attaché à sa discipline et sa rigueur, et que la santé passe avant tout !