Rim'K sur Mbappé : "voir un gamin de 23 ans des quartiers de Bondy déchaîner les passions..."

Rim'K s'extasie devant le parcours et la popularité de Kylian Mbappé dans le monde entier.

Celui qui a interpellé et déchainé les supporters du monde entier avec son long suspens à propos de son choix de club pour la saison prochaine a également ébahi Rim'K. En effet, le rappeur s'est exprimé sur Kylian Mbappé sur Twitter et semble heureux de voir le joueur parisien au coeur de tous les débats.

Très attaché à la capitale française et sa banlieue, Rim'K, fidèle supporter du PSG qui prépare même un projet 100% parisien, a tenu à féliciter Kylian Mbappé pour son parcours et la façon dont son nom a été, ces derniers mois, sur toutes les lèvres des supporters et médias sportifs à l'échelle mondiale.

En effet, le rappeur du 94 a semblé ravi de l'annonce de la prolongation du joueur et a notifié avec joie son ascension spectaculaire à un si jeune âge et en étant issu de la banlieue et d'origine africaine.

"Voir un gamin de 23 ans des quartiers de Bondy, de père camerounais de mère algérienne déchaîner les passions dans le monde entier. Sah quel plaisir !" a déclaré le tonton ce 21 mai,

Se faisant l'un des attaquants les plus convoités du monde du football, Kylian Mbappé, qui a fait vivre aux supporters du PSG et du Real des enchaînements d'ascenseurs émotionnels ces dernières semaines, s'inscrit peu à peu comme une légende, et ce, également dans le monde du rap français.